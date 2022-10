AWC en Juliana’31 bekeren verder: ‘Een prima avond’

Brakken­stein en Rood Wit komen goed uit de startblok­ken, Roda'28 pakt een punt tegen SML

NIJMEGEN - Brakkenstein is goed begonnen aan het tweede deel van de competitie. De Nijmeegse ploeg won donderdagavond na een pauze van tweeënhalve maand de inhaalwedstrijd van GVA op eigen veld: 4-2. Door de zege heeft de ploeg van coach Thijs Hendriks nu 15 punten uit negen wedstrijden in de derde klasse C. Dat is goed voor de vijfde plaats.

17 februari