AWC houdt volop zicht op historische promotie

Juliana’31 heeft smaak te pakken; Beuningse Boys vloert Alverna, de koploper van 4A

Voor de zaterdagvoetballers van Juliana’31 was de winst in de derde klasse bij Blauw Geel’55 in Ede de derde op rij. Het was tegen één van de directe concurrenten in de staartgroep een zespuntenwedstrijd die de Maldenaren via treffers van verdediger Niels Tils en spits Gijs Beuving met 2-0 in hun voordeel beslisten.