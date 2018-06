Bestuur Achilles'29 wil al stoppen na 'tegenwerking'

Update Nacompeti­tie: acht teams op drempel finale; 'Houduni vv' dicht bij handhaving

5 juni NIJMEGEN – Zorgt UNI VV weer voor een ‘Houduni vv-act’? Handhaaft Groesbeekse Boys zich? Of promoveert DVOL? Komende weken valt voor de beslissing in de nacompetitie van het amateurvoetbal. Uit de regio Nijmegen zijn nog negen teams die uitkomen in de play-offs.