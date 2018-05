Bestuurscrisis Achilles'29: leden tegen terugkeer oud-bestuurders

Alverna koestert punt voor cruciaal duel tegen FC Tilburg

13 mei EINDHOVEN - Alverna wacht een zinderend slot om klassenbehoud in de zuidelijke eerste klasse C. De Wijchense ploeg behield door het 0-0 gelijkspel bij Brabantia de kans om komende zondag in een onderling duel de veilige elfde plaats van FC Tilburg over te nemen. Door met 3-2 van TOP te winnen, namen de Tilburgers een voorsprong van drie punten op Alverna, dat wel een beter doelsaldo heeft.