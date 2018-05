Blauw Wit veilig na zege, ook Beuningse Boys viert feest

Video Eendracht'30 is kampioen en stoot door naar de tweede klasse

19:14 MOOK – Het kampioenschap is binnen voor Eendracht’30. De ploeg uit Mook veroverde zondag bij de vierde poging de titel in de derde klasse D, door de 1-0 overwinning op Driel. Voor Eendracht is het de eerste titel sinds 1981.