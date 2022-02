Biografie over Eric Meijers alsnog voltooid: ‘Boek is ook een eerbetoon aan journalist Danny van den Broek’

De verschijningsdatum - rond 7 april - is heel bewust gekozen, zegt Meijers. ,,Dat is de sterfdatum van De Gelderlander-journalist Danny van den Broek, schrijver van het boek. Toen we met de biografie bezig waren, werd bekend dat Danny ernstig ziek was. Toen had hij natuurlijk wel wat anders aan zijn hoofd. Ik dacht dat het verhaal maar half was afgekomen. Na zijn dood werd duidelijk dat hij nog tijd keihard had doorgewerkt: negen van de tien hoofdstukken lagen er.”