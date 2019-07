BVC’12 schrijft per ongeluk opgeheven zaterdagteam in voor nieuw seizoen

Hatert toch ingedeeld in de vierde klasse; BVC'12 keert terug op zaterdag

15 juli NIJMEGEN - Hatert speelt dit seizoen toch in de standaardcompetitie. De Nijmeegse vierdeklasser zou in eerste instantie dit seizoen niet deelnemen met een eerste team, maar is door de KNVB ingedeeld in de vierde klasse E. Daarnaast heeft BVC’12 opnieuw een zaterdagteam ingeschreven. De voetbalbond maakte de indelingen van het amateurvoetbal (eerste klasse en lager) vannacht bekend.