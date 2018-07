CBV vraagt faillissement Achilles’29 aan, club 'niet direct in gevaar'

De Treffers opent tegen kampioen Katwijk; Achilles’29 in zaterdagse derde divisie

2 juli GROESBEEK – De Treffers begint met een uitdagend duel aan het nieuwe seizoen in de tweede divisie. De Groesbeekse voetbalclub krijgt bij de start van de competitie kampioen Katwijk op bezoek. Dat blijkt uit de indelingen en het programma van de KNVB. Achilles’29 is ingedeeld in de zaterdagse derde divisie.