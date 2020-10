Corona zit Juliana’31 dwars: hoofdklasser voor derde week op rij vrij

overzicht Doelman redt punt voor Leones

27 september BEST - Het venijn zat hem bij Best Vooruit-Leones in de eerste klasse C (Zuid I) in de staart. Bij 2-2 kwam de thuisclub in blessuretijd via Thomas van Heukelom op voorsprong, waarna doelman Noud Koppers van Leones in de 95ste minuut mee naar voren ging. Na een bal op de paal gleed hij de 3-3 binnen.