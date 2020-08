Coronabesmetting bij voetbalclub Leones: oefenduel afgelast, spelers in quarantaine

Iddo Roscher alweer weg bij de KNVB: bij FC Twente/Heracles hereniging met Scholten

25 juni ALMELO/ENSCHEDE - Iddo Roscher gaat alweer weg bij de KNVB. Per 1 september vertrekt hij naar de FC Twente/Heracles Almelo Academie. Roscher was pas sinds begin maart in dienst bij de bond.