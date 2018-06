Crisis Achilles'29: bestuur opgestapt, ledenvergadering geannuleerd

Geerlings slaat toe voor DVOL met hattrick; Groesbeek­se Boys gedegra­deerd

10 juni GROESBEEK – Een turbulent seizoen is voor Groesbeekse Boys dramatisch geëindigd. ‘Boys’ stond zondag in de nacompetitie tegen DVOL bij de rust met 2-0 voor, maar verloor via de verlenging: 2-2, 2-4 na verlenging. Daarmee is de ploeg gedegradeerd naar de vierde klasse. DVOL staat in de finale voor promotie naar de derde klasse, waarin GVA de tegenstander is.