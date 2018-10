Curaçao breekt contract Bicentini open: bondscoach uit Wijchen verlengt met drie jaar

,,De prestaties vallen op. We hebben status verworven in de voetbalwereld”, zegt Bicentini. ,,Zoals die 10-0, dat ging echt de wereld over. Kort erna was het gala van de FIFA Awards in Londen, waar alle bondscoaches waren. Ik ben nog nooit zo vaak gefeliciteerd als toen, terwijl ik daar toch als relatieve nobody zat. Mooi om deze ontwikkeling te zien.”



Bicentini werkt met Curaçao toe naar de nieuwe kwalificatie voor de Gold Cup. Curaçao doet komend jaar ook op uitnodiging mee aan de Copa América.