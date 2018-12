De Treffers en oud-prof Havar per direct uit elkaar

Beuningse Boys in beker onderuit tegen hoofdklas­ser Sparta Nijkerk

19 december BEUNINGEN - Beuningse Boys heeft in het bekertoernooi in district Oost niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Sparta Nijkerk. De derdeklasser uit Beuningen werd woensdagavond in de tussenronde uitgeschakeld door de zaterdaghoofdklasser: 1-5.