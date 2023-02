De Treffers nu al lokale helden, ongeacht uitslag van ‘historisch’ bekerduel tegen De Graafschap

Achilles'29 wint kelderkra­ker van Spijkenis­se en mag voorzich­tig omhoog kijken

GROESBEEK - Achilles'29 versloeg zaterdag in de hoofdklasse A Spijkenisse: 3-1. Het was voor de Groesbekenaren de tweede zege van het seizoen. Het gat met de Zuid-Hollandse concurrent, dat op de voorlaatste en daarmee directe degradatieplaats staat, is door de overwinning inmiddels vier punten (7 om 3).

