De Treffers verslaat Blauw Geel en bekert tegen FC Twente

De wedstrijd vindt plaats eind volgende maand op sportpark Zuid; op dinsdag 29, woensdag 30 of vrijdag 31 oktober.



Cendrino Misidjan werd matchwinnaar in Veghel. De linksback kopte in de eerste helft het enige doelpunt binnen uit een corner van Boy van de Beek. Eerder waren Lowie van Zundert en Bryan Sirvania al gevaarlijk bij een hoekschop.



De Treffers stelde met het veldspel teleur, het een niveau lager acterende Blauw Geel was zelfs beter. De gasten uit Groesbeek mochten Dani Centen dankbaar zijn. De keeper redde oog in oog met Koen van der Zanden bij een 0-0 stand en tikte na rust een schot van Ben van den Nieuwenhof over.



Even later zwijnde De Treffers toen Blauw Geel-speler Danny Verbakel op de paal schoot en het afstandsschot van Tim Rerimassie te zwak was. In de counter verzuimde Dilivio Hoffman het duel in het slot te gooien.