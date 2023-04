De Treffers wil vijf versterkingen, gaat nog in gesprek met Bouyaghlafen en wacht op talent van 19

Met Tim Waterink heeft de voetbalclub uit Groesbeek pas één zomeraanwinst gepresenteerd. De spits komt na dit seizoen over van Hercules. Van de huidige ploeg blijven dertien spelers. De Treffers schuift bovendien Djordy de Lorme, Ruben van Strien, Justin Woudstra (allen Onder 21) en Yassin Hamdi (Onder 19) door. Langeveld: ,,Die krijgen hun kans en moeten het de andere spelers lastig gaan maken.”

Met Oussama Bouyaghlafen, Azzedine Dkidak en Abdel El Ouazzane gaat de club nog in gesprek. De eerste twee zijn de laatste tijd basisspeler. El Ouazzane is achter Niels Kornelis tweede keeper. ,,Oussama heeft een lastige eerste seizoenshelft gedraaid met de nodige blessures”, zegt Langeveld. Dkidak speelt pas sinds december op Sportpark Zuid.

Voor Kevin Toppenberg zit De Treffers in de wachtkamer. Het 19-jarige talent loopt momenteel stage bij NEC. Langeveld: ,,Kevin heeft aardige potentie. Hij zat niet voor niets al op zijn 18de bij de selectie. We willen in hem investeren, maar snappen ook zijn ambitie en dat er bvo’s (betaaldvoetbalorganisaties, DP) opduiken. Dat is het mechanisme in het voetbal.”

Langeveld zegt geen haast te hebben. ,,We oriënteren ons op de markt, hebben links en rechts contacten. Kortom, we zijn goed op de hoogte. Omdat al een groot deel van de selectie vastligt, hoeven we geen karrevracht aan spelers te halen. Neemt niet weg dat we de lat weer hoog leggen. We willen gewoon een betere selectie dan nu. Dit jaar hebben we een heel mooie vlucht gemaakt in de tweede divisie. Volgend seizoen moeten we de volgende stap zetten.”

De Treffers wil nog langer meedoen om de prijzen. Door een matige reeks is de ploeg nu uitgespeeld. Zo gaat De Treffers zaterdag als nummer zes het duel bij Spakenburg in. Leeroy Echteld zal dan weer langs de lijn staan. De coach heeft zijn schorsing van zes wedstrijden uitgezeten. ,,We worden niet gelukkig van de afgelopen resultaten”, erkent Langeveld. ,,Maar wel van het spel. Er wordt goed gevoetbald. Ik weet daarom zeker dat dit seizoen niet als een nachtkaars uitgaat. Er staat ook nog prestige op het spel.”

