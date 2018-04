Degradatie Achilles'29: 'Al dat gedoe, was dat het allemaal waard?'

5E: FC Kunde voert druk verder op bij koploper SVO'68

0:15 NIJMEGEN - FC Kunde wil de titelstrijd in de vijfde klasse E weer spannend maken. De Nijmeegse ploeg won donderdagavond het inhaalduel met SCD’33 met 4-2 en hijgt koploper SVO’68 aardig in de nek. Het verschil is drie punten, al heeft SVO een duel tegoed.