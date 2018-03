De licentiecommissie van de KNVB heeft Achilles de puntenstraf opgelegd, omdat de club op drie punten niet had voldaan aan de voorwaarden. Voor de clubs in de landelijke voetbalcompetitie gelden diverse licentie-eisen, zoals het aantal contractspelers en voorwaarden voor de betalingen.

Drie overtredingen

Drie strafpunten zijn vanwege de betalingsachterstand die Achilles had aan de werknemers, één punt vanwege schulden bij de Belastingdienst en één punt voor schuld aan een andere voetbalclub, zo legt de KNVB op de eigen site uit. In januari is de proftak van Achilles failliet verklaard vanwege de schuld van 400.000 euro bij de Belastingdienst.