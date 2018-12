Derby in kelderklasse: bestuurslid ruim twee uur bezig met geverfde doelen

De Treffers gelukkig­ste in derby bij UNI VV

1 december NIJMEGEN - De Treffers was in de derby in de derde klasse A zaterdag het gelukkigst. De Groesbekers versloegen UNI VV in Nijmegen met 3-2 en klommen met hun derde winst op rij naar de zevende plek. UNI VV zakte naar de elfde plaats.