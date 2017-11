Drie punten en drie bloedneuzen voor Trekvogels

4A: Oranje Blauw haalt uit tegen 'Sinterklaas'

19:06 NIJMEGEN - Sinterklaas arriveerde zaterdag in ons land en de oude baas hoeft zich geen zorgen te maken over zijn opvolging. Oranje Blauw leek tegen SC Valburg in de vierde klasse A tegenover elf goedheiligmannen te staan: 0-11.