Eric Meijers wil bij VVSB weer als trainer bekend zijn

We kunnen het weer over voetbal hebben", zegt Eric Meijers. In zijn stem klinkt blijdschap en opluchting door.



Zijn aanstelling als trainer van VVSB voelt als een bevrijding voor de Nijmegenaar. ,,Nu kan ik een hoofdstuk afsluiten. De ellendige laatste periode bij Achilles’29, met de degradatie uit de eerste divisie en de financiële problemen, en de aandacht na de documentaire Voetbal is Oorlog liggen achter me. Geen enkele journalist hoeft mij daar meer over te bellen.”