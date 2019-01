Frustratie bij De Treffers: duel met HFC net voor de aftrap afgelast

De Treffers niet opgewassen tegen ESA

19 januari GROESBEEK - De Treffers dat zich in de zaterdag derde klasse A thuis op het kunstgras tegen ESA uit Arnhem niet kansloos voelde, stond na afloop met lege handen: 1-3 verlies. Trainer Delano Verwey van de Groesbekers was realistisch in zijn terugblik: ,,Dit verlies is zonde maar we speelden met een verzwakt elftal. En ik moet toegeven, we zaten ook niet goed in de wedstrijd. Toen we na rust bij 1-3 ook nog op ondertal kwamen, was het duel beslist en ging de nummer vier eenvoudig met de punten aan de haal.”