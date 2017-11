Harrie Derks stopt als voorzitter Achilles’29

Juliana’31 mist Wijnhoven door handbreuk

10 november MALDEN - Juliana’31 moet Joey Wijnhoven mogelijk weken missen. De middenvelder heeft een ‘lelijke’ breuk in zijn rechterhand overgehouden aan het thuisduel met Halsteren (1-0) van afgelopen zondag. Hij is niet de enige in de ziekenboeg van de Maldense hoofdklasser.