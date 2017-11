Harrie Derks stopt bij Achilles’29: 'De club staat er goed voor'

updateGROESBEEK – Harrie Derks stopt als voorzitter van Achilles’29. De 59-jarige Groesbekenaar was sinds 1998 voorzitter van de club. Hij zegt niet meer de ‘volledige energie’ te hebben voor het voorzitterschap. Elrie Bakker-Derks, zus van Harrie, is nu nog de enige bestuurder.

Over zijn beweegredenen wil Derks (59) weinig kwijt. ,,De laatste jaren heb ik er wel vaker over nagedacht. Wat wil ik zelf nog? Waarmee kan ik de club dienen? Voor mij is het belangrijkste: kan ik er nog met volle energie voor gaan? Daarin heb ik mijn overwegingen gemaakt, zoals we in de verklaring op de site hebben uitgelegd”, reageert Derks.

Derks was zowel voorzitter van de bv (waar het eerste elftal onder valt) als van de vereniging (breedtesport). Hij legt van beide entiteiten zijn functie neer. ,,Het is echt niet zo dat ik per direct alles laat vallen. Maar ik pak geen nieuwe dossiers meer op.’’

Financiële situatie

Als belangrijkste bestuurder was Derks de aanjager van de promotie van Achilles naar het betaalde voetbal, in 2013. Die overstap naar het profvoetbal leverde Achilles een miljoenenschuld op. De bv kampt volgens de laatste jaarcijfers met een schuld van zeker 3,6 miljoen euro. De financiële situatie van Achilles is al langere tijd onderwerp van gesprek. Sinds april had Achilles problemen met salarisbetalingen en de huidige selectie kreeg vorige week pas het geld voor de maanden augustus, september en oktober betaald.

Uitdagingen

Derks stelt desgevraagd uit eigen beweging te stoppen en daartoe niet door de toezichthoudende organen van de club te zijn gesommeerd. ,,De club staat er goed voor. Er is voldoende basis om verder te gaan. Er zijn flinke uitdagingen, er zal hard gewerkt moeten worden, maar dat was niet anders geweest met Harrie Derks als voorzitter. De club blijft zeker bestaan”, zegt Derks.

Elrie Bakker-Derks blijft als enige bestuurslid over. Onlangs legde Riky Burgers haar taken neer. Zij stopte vanwege gezondheidsredenen.