Hoe gaat het verder met Achilles'29 na de derbywinst?

GROESBEEK - Achilles’29 versloeg zaterdag aartsrivaal De Treffers in de derby. Maar hoe gaat het verder met de noodlijdende club? Het was de centrale vraag in de dagen voor en na de derby. Maandag moet er meer duidelijkheid komen.

De ontlading was gigantisch bij Achilles’29, de woede en teleurstelling zat diep in het kamp van De Treffers. De Groesbeekse burenstrijd had zaterdag alles van een echte derby. Met tien man knokte Achilles zich naar de zege: 2-1. Toch ging het zaterdag over slechts één vraag: was dit voorlopig de laatste Groesbeekse derby?

Miljoenenschuld

De financiële problemen van Achilles houden het dorp al lang in zijn greep. De club heeft een miljoenenschuld, sinds april zijn er problemen met salarisbetalingen en de selectie wacht nog op het geld voor de laatste drie maanden. Voor de wedstrijd deelden de supporters van De Treffers al plaagstootjes uit. Ze wapperden met Braziliaanse vlaggen, een vliegtuigje met de banner ‘Let op! Geld lenen kost geld’ vloog over het veld.

De verwachting is dat er maandag meer duidelijkheid komt over de toekomst van de voetbalclub. Het bestuur heeft de spelers eerder verteld dat er uiterlijk maandag betaald wordt. De lening van 5 miljoen euro bij een onbekende Braziliaanse bank zou dinsdag 31 oktober afgerond zijn, een paar dagen later zou het geld binnen zijn. Maar of het daadwerkelijk zo gegaan is? En of de club nu voorlopig uit de brand is? Voorzitter Harrie Derks wilde ook zaterdag niet reageren tegenover de media.

Braziliaanse lening

Al meer dan een half jaar lang speelt de Braziliaanse miljoenenlening een centrale rol. De clubleiding heeft die op 31 maart afgesloten, zo werd bekend tijdens het kort geding in mei. Sindsdien zijn er allerlei vragen. Om wat voor lening gaat het? Bij welke bank is de lening afgesloten? Hoezo is het geld nog niet binnen? Enzovoort, enzovoort. De clubleiding heeft nooit een toelichting gegeven. Bestuurslid ­Elrie Bakker-Derks zei na het kort geding alleen dat het om een ‘reguliere financiële instelling’ gaat. Voorzitter Derks benadrukte dat het geld bedoeld is voor de verbouwing van het sportpark.

Frisse start