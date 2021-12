Hoezo De Treffers? Het zijn de Geluksvogels uit Groesbeek: ‘Een voorrecht dat wij wél mogen trainen’

Bevoorrecht

Noem ze gerust de geluksvogels, die voetballers van De Treffers. Het elftal is een van de acht amateurteams in Nederland die ’s avonds mogen trainen in crisistijd, omdat ze nog actief zijn in het landelijke bekertoernooi van de KNVB. ,,Ik voel me bevoorrecht”, zegt schaduwspits Jordy Thomassen na afloop van de training. ,,Of ik met deze lage temperaturen niet liever thuis op de bank had gelegen? Nee, joh. We mogen van geluk spreken dat we kunnen voetballen.”