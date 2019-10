Hoofdklasser Achilles’29 traint door hoog opgelopen conflict deze week bij dorpsgenoot Germania

Speciaal bedrukte inloop­shirts brengen Achilles’29 nog geen geluk

27 oktober UTRECHT - Achilles’29 ging zaterdag in speciaal bedrukte inloopshirts strijdend ten onder bij DHSC in Utrecht: 2-1. De Groesbeekse club, hekkensluiter in de hoofdklasse A, beschikte niet over wedstrijdshirts omdat de kleding in het bezit is van de familie Derks. De club heeft een conflict met die partij.