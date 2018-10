Humor voor de derby: twaalf kippen in de tuin en raam beschilderd

Een groep uit Weurt klom volgens de trainer zaterdagnacht over de schutting van zijn achtertuin en ‘verrijkte’ de familie Remkes met twaalf kippen. Ze schilderden op het raam de vraag of hun vroegere trainer ‘al kippenvel had’.



Remkes ontdekte de stille aanmoedigingen in de ochtend. Ook de voorruit van zijn auto was ingepakt. ,,Het was voor mij een apart begin van een speciale dag, met de derby die in beide dorpen enorm leeft”, zei Remkes. ,,Ik heb geen moeite met de actie. Voetbal mag ook een lolletje zijn en rivaliteit bij zo’n derby hoort erbij. Het gaat tenslotte om de beleving. Hoe ik dit verder aanpak, weet ik nog niet. Misschien zijn er belangstellenden voor de kippen?”