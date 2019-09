Kay Tassenaar moest noodgedwongen stoppen met voetbal: ‘Ik heb gehuild als een kind’

‘Waren jullie zondag bij Hatert? Heb ik vorige week ook gezien als tegenstander van Brakkenstein dat ik namens Germania scoutte. Viel me op dat Brakkenstein makkelijk scoorde uit korte corners. Nou, tegen Germania dus niet. Wij wonnen de eerste competitiewedstrijd: 3-0!’’



Kay Tassenaar is nauwelijks aangeschoven of het vraaggesprek is alweer veranderd in één spraakwaterval over voetbal. De geboren Nijmegenaar vertelt gepassioneerd over zijn werk bij Germania.



Hij lijkt al helemaal opgegaan in de nieuwe rol (assistent-coach) die hij kreeg bij de Groesbeekse derdeklasser, toen vorige week bekend werd dat hij als speler niet verder kan. Maar dat is schijn, zegt Tassenaar.



,,Ik heb een grote bek, maar een klein hartje. En dat hartje heeft nog niet geaccepteerd dat ik chronisch ziek ben. Dat ik door reuma niet meer kan doen wat ik het liefste doe. Ik heb gehuild als een klein kind.’’