Keeper De Treffers scoort gelijkmaker in 95ste minuut

De Maldense doelman, al jarenlang de eerste keus bij de Groesbeekse voetbalclub, ging bij een vrije trap van zijn ploeg mee naar voren. En kopte de strak afgemeten voorzet van Boy van de Beek knap binnen. Daarmee redde bij een punt voor De Treffers, dat nu net boven de degradatieplaatsen in de tweede divisie staat.



Voor rust had titelkandidaat Kozakken Boys nog terecht de leiding genomen. Sanny Monteiro bekroonde het overwicht van de gasten na een dik halfuur. De middenvelder reageerde attent bij een rebound. In de tweede helft greep De Treffers het initiatief. Nadat invaller Cedric Badjeck een grote kans om zeep had geholpen, leek de wedstrijd in 0-1 te eindigen. Daar was buiten Kornelis gerekend.