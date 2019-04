KNVB legt Achilles’29 nieuwe straf op, derde degradatie op rij is bijna zeker

1E: BVC’12 en NEC maken strijd om periodeti­tel nog spannender

22 april BEEK - De strijd om de tweede periodetitel in de eerste klasse E (Oost) heeft een verrassende wending genomen. Doordat BVC’12 maandag thuis tegen Heino met 1-1 gelijkspeelde, is NEC de ploeg uit Beek in de periodestand ingehaald. De Nijmegenaren verrasten zaterdag met de 1-2 zege bij algeheel koploper Longa’30.