Nijmegenaar Foppen eindigt op EK als vijfde op de 5000 meter

Het goud was voor de Noor Jakob Ingebritsen die in 13.21,13 zijn EK-titel prolongeerde. De Spanjaard Mohamed Katir pakte het zilver.

Foppen maakte in München zijn EK-debuut op een buitenbaan. Vorig jaar deed hij wel al mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Toen zat er vanwege corona geen publiek op de tribunes. Nu liep hij zijn race in een met bijna 60.000 mensen gevuld Olympiastadion. Daarom sprak hij in de aanloop naar de wedstrijd van ‘de grootste race uit zijn carrière’. Foppen is Nederlands recordhouder op de 5000 meter in een tijd van 13.13,06.