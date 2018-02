Noodlijdend Achilles'29 wil geld lenen bij de leden

Achilles heeft al lange tijd financiële problemen. Begin januari werd de bv van de club failliet verklaard op verzoek van de Belastingdienst, daar had de club een schuld van 400.000 euro.

Leencertificaat

Achilles wil nu zogeheten leencertificaten uitgeven, waarmee de exploitatie voor dit seizoen gegarandeerd moet worden. Een certificaat kost 100 euro. In totaal zullen er 900 worden uitgegeven, die leden, zakenrelaties en belangstellingen kunnen afnemen. Een dergelijke constructie is bijzonder voor een club in het amateurvoetbal.

Terugbetaling

De clubleiding heeft de leden geïnformeerd over het plan, dat eerder tijdens de algemene ledenvergadering al is besproken. Het bestuur laat weten dat vanaf 1 juli 2019 de leningen worden terugbetaald, over een periode van 10 jaar. Bestuurslid Elie Bakker-Derks was maandagavond niet bereikbaar voor verder uitleg.

Buitenlandse lening

Het bestuur van de Groesbeekse club deed er vorig jaar alles aan om de financiële problemen op te lossen. De club schermde daarvoor lange tijd met een lening van 5 miljoen euro bij een onbekende Braziliaanse financiële instelling, maar het geld van die lening kwam nooit binnen.

Daarnaast heeft de club afgelopen zomer een contract gesloten met Edi Brunner, een investeerder en zaakwaarnemer uit Oostenrijk met contacten in het Midden-Oosten en Afrika. Dat stelt zaakwaarnemer Marcel Middelbos. Hij trad op als tussenpersoon tussen Achilles en Brunner.

Onduidelijkheid

Half augustus zou het geld er zijn, maar Brunner kwam nooit met het geld over de brug. Het eerste contact met de Oostenrijker zou dateren van januari vorig jaar. In eerste instantie ging het om een lening van een paar ton, na de degradatie uit de eerste divisie werd dat 75.000 euro.