Penaltydrama voor Juliana’31 in districtsbeker: ‘We zijn genaaid’

UPDATEAPELDOORN - Juliana'31 is zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinale van de districtsbeker na strafschoppen bij Apeldoorn: 1-1 (7-6). De Maldense vierdedivisionist mist daardoor ook de voorronde van de grote KNVB Beker volgend seizoen. Na afloop ging het vooral over twee discutabele momenten.