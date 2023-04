Peters schiet Diosa van laatste plek af in streekduel met Overasseltse Boys, Rood Wit verslaat DSZ, AAC-Olympia neem revanche op WVW

En dat is een verschil van dag en nacht. Want de nummer elf en twaalf (onderaan) degraderen rechtstreeks. Het duel met concurrent UHC (nu elfde) staat zondag al op de planning. ,,We gaan er vol voor om niet rechtstreeks te degraderen”, vertelde Diosa-coach Dennis McSorland. ,,De actie bij de 1-0 was ook direct onze beste actie van de dag, maar dit geeft ons wel lucht.”

Robin Kersten, trainer van Overasseltse Boys, zag zijn ploeg vooral kansen missen. ,,Dit verlies was onnodig. We moeten nu alle zeilen bijzetten om niet alsnog in de nacompetitie te belanden.” Beide teams spelen nog drie duels in de reguliere competitie.

In Boven-Leeuwen heeft Rood Wit uit Groesbeek een belangrijke zege geboekt in de derde klasse C bij DSZ: 0-1. Door de zege is Rood Wit gestegen naar een veilige achtste plaats, DSZ is met nog vijf duels voor de boeg één na laatste, een rechtstreekse degradatiestek. De achterstand op Angeren (elfde, nacompetitie) bedraagt vier punten.

Jerral Thaihuttu werd matchwinnaar voor de ploeg van trainer Frank Koch. ,,De punten hebben we, maar wij spelen het slecht uit", zei Koch. ,,Er hadden er wel meer in gemogen”. Na twaalf minuten schoot Thaihuttu een fraaie steepass van Roy van Ottele binnen. ,,DSZ werd vooral gevaarlijk via lange ballen en vanuit standaardsituaties.”

AAC-Olympia versloeg WVW in Weurt: 1-2. In november gingen de gasten uit Horssen en Altforst nog met 1-7 onderuit tegen dezelfde tegenstander in de vijfde klasse D.

AAC-Olympia staat verrassend zesde in de vijfde klasse. Begin april bereikte het team voor het eerst in tien jaar een nieuw record aan punten. Ook de zege op WVW zorgt voor tevredenheid ,,We hebben goed standgehouden”, reageerde AAC-trainer Arno Heiming. ,,In de tweede helft drukte WVW wel, maar wij kregen de kansen.”

Met een rake kopbal van Tim Louwerse kwam AAC-Olympia op voorsprong. In de tweede helft verdubbelde Wouter Jansen de score. WVW deed in de slotfase iets terug via een eigen doelpunt van de Horssense keeper Lukas Enning. WVW-trainer Joep van der Linden reageerde kort maar krachtig: ,,Een terecht verlies.”

