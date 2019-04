Puntenstraf zet kwaad bloed bij Achilles’29: ‘Hoe kan dit gebeuren?’

De accountant van Achilles gaf de opdracht voor het opstellen van de jaarrekeningen terug. Dat betekent dat er op z’n minst vraagtekens zijn over de financiën over het seizoen 2017-2018.



Voorzitter Pjotr van der Horst stelde eerder niet te weten wat er precies mis is, omdat ‘een accountant daar vanwege de privacywetgeving niets over kan loslaten’.



Clubtopscorer Kevin Schmidt spreekt van een ‘ontzettend zure straf’. Maar de spits verwacht niet dat er naar aanleiding van het rumoer spelers vertrekken. ,,Dit is de zoveelste tegenslag, dan waren jongens wel eerder afgehaakt”, zegt Schmidt. ,,Vooral het eerste punt in mindering was een klap voor het team. Dat kwam onverwacht.”