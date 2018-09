Rechter: Trainer Arts moet per direct aan het werk bij Achilles'29

GROESBEEK - Arno Arts heeft de rechtszaak tegen Achilles’29 gewonnen. De kantonrechter in Nijmegen heeft bepaald dat de trainer dinsdag alweer aan het werk moet zijn. Wat de financiële consequenties van het vonnis zijn, is nog onduidelijk.

,,Ik ben hier heel blij mee”, zegt Arts. ,,Dit is gerechtigheid. Belofte maakte schuld. Ik ga graag weer aan het werk. Nu zit ik de hele dag maar thuis.”

De rechtbank oordeelt dat Arts eigenlijk altijd in dienst van Achilles is geweest. Daarom is de club verplicht hem vanaf juli salaris te betalen, plus een verhoging vanwege de achterstand. Bovendien moet hij 24 uur nadat het vonnis aanstaande maandag is bekrachtigd weer aan het werk zijn. Gebeurt dat niet, dan moet Achilles een dwangsom van 200 euro per dag betalen.

De uitspraak komt op een pikant moment. Vrijdagavond gaat de veelbesproken film 'Voetbal is Oorlog' in première.

Failliet

Advocaat Evert Vos van Achilles stelde tijdens de zitting van twee weken geleden dat de club failliet zou gaan als Arts gelijk kreeg. ,,Ik heb de club niet in de problemen gebracht, dat zijn de bestuurders en de leden van de familie Derks”, zegt Arts.

Wat de precieze consequenties voor Achilles zijn is onbekend, stelt voorzitter Pjotr van der Horst. ,,Maar dat deze uitspraak gevolgen heeft, is evident. We gaan alle opties bekijken en bespreken of we nog in beroep gaan.”

'Complexe situatie'

De Groesbeekse voetbalclub heeft al langer zware financiële problemen. Het is de vraag of de vereniging nu kan blijven bestaan. ,,We werken keihard om de club overeind te houden”, zegt Van der Horst. ,,We zijn nog altijd druk bezig om te bekijken hoe de zaken er precies voor staan. Het is een complexe situatie, maar niet zo dramatisch als wordt gedacht door sommigen.”

Wel staat Achilles voor belangrijke keuzes, stelt Van der Horst. ,,Achilles heeft altijd een bepaald ambitieniveau gehad. Dat kost veel geld. Als we weer met twee benen op de grond willen staan, zullen zaken bijgesteld moeten worden.” Zo is de club deze week gestopt met het beloftenteam bij de vrouwen. ,,Dat kostte te veel tijd, er waren te weinig speelsters en het drukte zwaar op de trainersstaf. Dat is niet goed.”