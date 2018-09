Remko Bicentini, trainer in Malden én bondscoach van Curaçao: 'Het geloof is groot'

De Treffers strandt in voorpor­taal KNVB-be­ker door late tegengoals

22 augustus GROESBEEK - De Treffers ontbreekt voor het eerst sinds jaren in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De Groesbeekse voetbalclub ging woensdagavond in de tweede voorronde in de verlenging onderuit tegen DVS’33: 1-2.