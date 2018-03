Speler Achilles'29 raakt geblesseerd achter computer

Keeper Joosten kopt raak en bezorgt BVC'12 een punt

19:09 MEERSSEN - Doelman Alex Joosten van BVC'12 ging zondag van schlemiel naar held in de uitwedstrijd tegen Meerssen. De 23-jarige keeper veroorzaakte in de eerste helft een strafschop en zorgde diep in de extra tijd van de tweede helft voor de gelijkmaker: 2-2.