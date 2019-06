Stichting accommodatie Achilles'29 vraagt faillissement aan

Eric Meijers sneuvelt met VVSB: gedegra­deerd naar de derde divisie

8 juni KATWIJK - Eric Meijers is met VVSB gedegradeerd naar de derde divisie. Quick Boys won in eigen huis na verlenging met 1-0 van de ploeg. De eerste wedstrijd van de finale play offs in Noordwijkerhout eindigde woensdag in 1-1.