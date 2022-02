Supporters van Spakenburg niet welkom bij De Treffers na ongeregeldheden

Bedreigd door eigen fans

‘Het is niet anders’

,,Het is natuurlijk treurig dat je zulke vergaande maatregelen moet nemen om samen sportief bezig te kunnen zijn”, reageert burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal. ,,Het is niet anders en we doen wat nodig is om de veiligheid en de openbare orde te borgen.”



Voorzitter Theo Jochoms van De Treffers wil niet reageren. Hij verwijst naar de verklaring van de burgemeester.



Bij De Treffers vindt zaterdag geen verkoop van tickets bij de kassa plaats. Leden van de club uit het heuveldorp kunnen op vertoon van hun ledenpas de wedstrijd bezoeken. Er is wel een voorverkoop, twee dagen voor het duel. Daarvoor is een identiteitsbewijs noodzaak.



Beluister de nieuwste Gelderlander voetbalpodcast: