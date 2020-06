Topkeepers laten zich in Nijmegen vrijwillig ‘afbeulen’ om fit te blijven

Nijmegen heeft weer een hoofdklas­ser: Orion schrijft door KNVB clubhisto­rie

26 mei NIJMEGEN - Orion promoveert opnieuw. Een jaar na de titel in de tweede klasse I ontstijgt de Nijmeegse voetbalclub de eerste klasse E via promotie op papier. Zo komt Orion na de zomer voor het eerst in de clubgeschiedenis uit in de hoofdklasse.