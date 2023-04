Trekvogels blijft op koers voor titel in derde klasse C

OVERZICHT DERDE KLASSETrekvogels blijft de belangrijkste kandidaat voor de titel in de derde klasse C. Gisteren werd op eigen veld Jonge Kracht met 2-1 verslagen. Er volgen nog vijf duels.

De ploeg van trainer Erwin Koen leidde bij rust met 2-0 dankzij treffers van Louan Aarts en Koen Lensen. Na de Huissense aansluitingstreffer in de 80ste minuut had Trekvogels het lastig. ,,Het was overleven, zij hebben ons echt tot het gaatje laten gaan. Dan zie je dat iedereen voor elkaar door het vuur gaat. Nog vijf finales”, zei Koen. Aarts miste in de blessuretijd nog een strafschop namens Trekvogels.

SCE

Achtervolger SCE won moeizaam bij hekkensluiter HAVO met 1-2. Jayrell Terziyan opende namens de Nijmegenaren de score na ruim tien minuten, de thuisploeg kwam kort na rust langszij. Nassim Saber zorgde voor opluchting met de 1-2 kort voor tijd.

Quick 1988

Quick 1888 gaf in de slotfase de zege uit handen bij Angeren: 2-2, na een 2-0 voorsprong. Nick Dekker en Taher Agha dachten de Nijmegenaren binnen het half uur in een zetel te schieten, maar de thuisploeg kwam in het laatste kwartier nog langszij. ,,Een goede start van ons waarin we technisch en tactisch beter waren dan Angeren’’, zei coach Bram Remkes na afloop. ,,Eind eerste helft werd het minder aan onze kant, in de tweede helft kwamen we moeilijk onder de druk uit en gaven wij het uit handen. Wij moeten vooral naar onszelf kijken.”

Rood Wit

Rood Wit won op eigen veld met 2-1 van Brakkenstein. Joep de Wit kroonde zich in de slotminuut tot machwinner. Tien minuten daarvoor had Tom van den Boogaard namens Brakkenstein de vroege openingstreffer van Jorrit Fleuren geëlimineerd. Groesbeker Jan Janssen kreeg rood.

DSZ

Voor DSZ wordt de opdracht om in de derde klasse te blijven steeds lastiger na de 3-1 nederlaag bij DVOL. De ploeg van trainer Arjen Kuijpers kwam al snel met 1-0 achter. Na de 1-1 aan het begin van de tweede helft via Laurens van Dreumel, was er hoop voor de ploeg uit Boven-Leeuwen. ,,Wij waren op zoek naar de 1-2 maar kregen hem vanuit een zondagsschot tegen. Het zit niet mee, ook omdat ons in de eerste helft een strafschop werd onthouden nadat een speler van DVOL de bal met de handen wegsloeg.’’ DVOL liep in de 75ste minuut nog uit naar 3-1.

Blauw Wit

In Driel beleefde Blauw Wit een zware middag bij het plaatselijke RKSV Driel: 3-2 verlies. Pas bij 3-0 deden Pim Martens en Art van de Rijk wat terug voor de bezoekers, die in de slotfase tegen het tot tien man gereduceerde Driel (twee keer geel Paul de Wit) tevergeefs op zoek gingen naar de gelijkmaker.