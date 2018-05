Vader van NEC-speler doet aangifte tegen trainer

Update Bestuurs­cri­sis Achilles'29: leden tegen terugkeer oud-bestuur­ders

16 mei GROESBEEK - Tweespalt houdt Achilles’29 in de greep. Een aanzienlijk deel van de leden wil enkele bestuurders niet langer in de dagelijkse leiding. De discussie over de huidige leiding en het nieuw te vormen bestuur is dinsdagavond tijdens de algemene ledenvergadering vastgelopen.