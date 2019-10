Verstoten Achilles maakt absurd seizoen af ondanks ‘illegale trainingen’ met geleende ballen

De selectie had in de kleedkamer een gesprek over de ontstane situatie met Van der Horst en bestuurslid Theo Weijers. Vlak daarvoor kwam een vrijwilliger van de club in allerijl met voetballen aanzetten. Die waren opgehaald bij Germania. De doelnetten kwamen van SC Millingen.



Eigen shirts

Veel eigen spullen waren niet beschikbaar, omdat de familie Derks de inboedel van de failliete accommodatiestichting STAA heeft opgekocht.



Zo is het nog maar de vraag of Achilles zaterdag in het duel bij DHSC over tenues beschikt. ,,Het liefste hebben we onze eigen shirts terug en anders bedenken we daar een oplossing voor.”



Tijdens de training meldden Elrie Bakker-Derks en Ria Derks dinsdagavond aan ­Weijers dat Achilles, door toch op de velden te voetballen, in overtreding is. De spelers mochten niet praten met de pers. De geïmproviseerde ingang van het sportpark (een poort aan de achterzijde) was voor sommigen even zoeken, maar coach Stefan Muller begon de training toch met een complete selectie.