Voetballer Hatert die kopstoot uitdeelde aan Diosaspeler stopt ermee

Teleurstel­ling over afgelastin­gen voetbalwed­strij­den is groot, het begrip is groter

21:13 NIJMEGEN - Het coronavirus houdt het Nederlandse voetbal in zijn greep. Woensdag werden de wedstrijden van alle clubs uit Noord-Brabant afgelast, donderdag werd bekend dat er tot eind maart in heel Nederland niet wordt gevoetbald. De teleurstelling bij de clubs uit de regio is groot, maar het begrip is groter.