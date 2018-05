Voetballer Zetten doet aangifte nadat speler Quick 1888 hem bewusteloos slaat

Riante zege BVC'12 in degradatie­strijd

29 april BEEK – BVC’12 deed zondag goede zaken in de degradatiestrijd in de hoofdklasse B. Door de 6-1 winst op EHC is rechtstreekse degradatie nagenoeg afgewend. EHC moet in de laatste drie speelrondes namelijk zeven punten goedmaken op de equipe uit Beek, die ook nog kans maakt om de nacompetitie te ontlopen.