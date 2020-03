Voetbalteam Diosa loopt van het veld nadat speler kopstoot heeft gekregen en knock-out gaat

Ambulancebroeders hebben hem geholpen, daarna is de speler naar het ziekenhuis gegaan en daar verder behandeld. ,,Zijn gebit is kapot”, zegt Dennis McSorland, trainer van Diosa. De club besloot de naam van de speler om privacy­redenen niet bekend te maken.

Aanleiding kopstoot

De kopstoot werd uitgedeeld nadat Diosa de bal niet terugspeelde naar Hatert. De Nijmeegse ploeg had de bal uitgespeeld voor een blessurebehandeling van de jongen die later de kopstoot kreeg. Na het incident wilde Diosa niet verder spelen, scheidsrechter Mesut Özcayan wilde wel door, net als thuisclub Hatert.

Zijn gezicht zat onder het bloed. Hij is een paar minuten buiten westen geweest. Iedereen bij ons was in shock

Wat er met de uitslag gebeurt, is nog onduidelijk. Op het moment van staken stond het 0-0. McSorland: ,,Zijn gezicht zat onder het bloed. Hij is een paar minuten buiten westen geweest. Iedereen bij ons was in shock. Ik snap niet dat de scheidsrechter niet staakte.”