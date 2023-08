Volop vragen bij De Treffers na extreem valse start: ‘De eerste helft vreet aan me, ik ben ervan geschrokken’

Krayenhoff op matchpoint in jacht op histori­sche titel

Een punt nog maar is Krayenhoff verwijderd van de historische titel in de vierde klasse E. Door de 3-0 overwinning dinsdagavond in het inhaalduel met FC Kunde hebben de Nijmegenaren zondag in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Heumen voldoende aan een gelijkspel om voor het eerst in het bestaan van de club promotie naar de derde klasse af te dwingen.