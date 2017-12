Weer salarisproblemen Achilles’29, VVCS begint arbitragezaak

Verzoek spelersgroep

Drie scenario’s

Achilles, dat afgelopen seizoen uit de eerste divisie degradeerde, heeft al geruime tijd problemen met de betalingen. Begin november had de club zelfs een betalingsachterstand van drie maanden . Achilles betaalde toen de salarissen van augustus, september en (deels) oktober. Volgens bestuurslid Elrie Bakker-Derks van Achilles werkt de tweededivisionist aan een oplossing. ,,We zijn met drie verschillende scenario’s bezig over de toekomst van de club, maar daar kan ik verder niet op ingaan. Wel verwacht ik dat we aan het einde van het jaar weten hoe we verder kunnen.”

Afspraken over terugkeer naar Jupiler League

Bakker-Derks is sinds het vertrek van voorzitter Harrie Derks vorige maand het enige overgebleven bestuurslid . Bij de betaling vorige maand zou de clubleiding hebben laten weten dat de salarisproblemen structureel opgelost waren, maar volgens Bakker-Derks is daar nooit sprake van geweest. Volgens haar is dat vanuit de club niet zo gecommuniceerd.

,,Met verschillende partijen hebben we voor dit seizoen afspraken gemaakt, die er op waren gericht om snel terug te keren naar de Jupiler League”, zegt Bakker-Derks. ,,Maar doordat de KNVB in oktober de promotieregeling heeft afgeschaft, kwamen we weer in de problemen. Het is elke maand kijken hoe het loopt. We moeten telkens opnieuw in gesprek met verschillende partijen. We houden ons hierbij aan de afspraken die met de spelersgroep en het personeel gemaakt zijn.”